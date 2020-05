Karolina Szostak we wzorzystej sukience. Witaj wiosno 2020

Spektakularną metamorfozą Karoliny Szostak żyło wielu fanów dziennikarki. Media rozpisywały się na temat jej przemiany. Nic dziwnego, skoro założyła, że chce schudnąć 30 kg i wagę udaje jej się utrzymać. Sama deklaruje, że wciąż przestrzega jadłospisu, by nie mieć efektu jojo. Widać, że teraz świetnie czuje się we własnym ciele, a "nową sylwetkę" chętnie prezentuje, podkreślając figurę kreacjami. Teraz pochwaliła się swoim wyborem sukienki na wiosnę.

Dodatkowo stylizację uzupełniła o okulary od DITA Eyewear. I to właśnie one zrobiły największe wrażenie na internautach. Za ekskluzywny dodatek trzeba zapłacić 450 euro, czyli ponad 2 tys. zł. Reasumując na zjawiskową stylizację wydała ok. 3 tys złotych. No cóż, ale trzeba przyznać, że wygląda naprawdę obłędnie!