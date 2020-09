Agatę Kornhauser-Dudę odwiedziły w Pałacu Prezydenckim gospodynie wiejskie. Na pierwszą damę spadła lawina krytyki

Wizyta pań z koła gospodyń w pałacu to odpowiedź na lipcowe odwiedziny prezydentowej w Starej Dąbi. Agata Kornhauser-Duda mówiła wówczas, że kobiety potrafią się wzajemnie wspierać i dzielić dobrem. – Kobiety potrafią nadawać sens sprawom z pozoru błahym, ale to właśnie te sprawy składają się na naszą codzienność. Potrafimy wydobywać z nich piękno, dzielić się dobrem i wzajemnie wspierać – mówiła w lipcu Starej Dąbi Pierwsza Dama. Teraz przedstawicielki koła przyjechały do pałacu.