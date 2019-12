Agnieszka Dygant pokazała zdjęcie kuchni. W zlewie znajdują się koty

Agnieszka Dygant opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie swojej kuchni. Jednak to nie sprzęt kuchenny czy wystrój zwróciły uwagę internautów. Wszyscy patrzyli na dwóch gości, którzy postanowili rozsiąść się w... zlewie.

Uwielbiamy takie wnętrza, ale niestety nie są one praktyczne, ponieważ fronty szafek trudno jest doczyścić. Dodatkowo złota bateria również nie jest najłatwiejsza do sprzątania. No cóż, pogodzenie praktyki z estetyką nie jest łatwe. Jednak, jak widać po zdjęciu, Agnieszka Dygant świetnie sobie radzi jako gospodyni domowa i projektantka wnętrz.