Agnieszka Kaczorowska pokazała zdjęcie ze spaceru z rodziną. Wiemy, co myśli o świecie po epidemii

"To taki czas na zdefiniowanie wartości i relacji. To taki czas, który zmienia sposób pracy czy codziennego życia. I ten czas ma ogromny wpływ na ‘nowy świat’. Możliwe, że coś straciłeś, ale co zyskałeś? Możliwe, że któraś sfera życia cierpi, ale w której jest wiele powodów do radości? Możliwe, że się boisz, ale co daje spokój? Każdy z nas boryka się z innymi problemami zmieniającego się świata i każdy z nas wyciągnie swoją lekcję" – stwierdziła. "Pewne jest to, że ta nasza 'normalność' już będzie inna niż przed pandemią. Gorsza? Lepsza? To zależy tylko od nas" – zapewniła Agnieszka Kaczorowska.