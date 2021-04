Agnieszka Pilaszewska gorzko o decyzji rządu. "Komu potrzebny teatr?"

Aktorka Agnieszka Pilaszewska nie ukrywała, że nie może doczekać się swojej kolejki do szczepionki przeciwko COVID-19. Uznała to nawet za "glejt do wolności" i w social mediach dała upust swojemu niezadowoleniu z powodu zamkniętych teatrów. Mocno krytykowała podejście rządzących do pandemii i cały czas czekała na poluźnienie niektórych obostrzeń.