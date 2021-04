Marzyła o rodzinie. Joanna Gibner zginęła z rąk męża zaraz po ślubie

Konkubina Marka W. zgłosiła się na policję i zeznała, że podczas kłótni z partnerem ten powiedział, że zrobi z nią to samo, co ze swoją żoną. Śledczy aresztowali Marka, który przyznał się do zamordowania Joanny Gibner. Opisał, że rzucił się na żonę podczas kłótni, a następnie udusił ją gołymi rękami – dziewczyna cały czas się broniła. Po zabójstwie włożył ciało Joanny do wersalki, a następnie zdecydował się pozbyć zwłok.