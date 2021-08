Agnieszka Woźniak-Starak cała w dżinsie. Tak pojawiła się na ramówce TVN-u

Agnieszka Woźniak-Starak na ramówce TVN-u

Agnieszka pojawiła się na konferencji ramówkowej stacji TVN w kolejnej, zwracającej uwagę stylizacji. Stworzyła ją razem ze stylistką gwiazd Alicją Werniewicz, nawiązując do popularnego aktualnie stylu retro. Woźniak-Starak miała na sobie jasno-dżinsowy komplet marki Affair, którego koszt wynosi łącznie 1500 zł. Top oraz szaliczek we wzór zebry w połączeniu dwóch kolorów - bieli i błękitu, także jest dostępny w ofercie Affair. Ich cena to 329 oraz 199 zł. Zamszowe botki ze srebrnym zakończeniem (4200 zł) to natomiast projekt Isabel Marant. Wszystko uzupełniła torebka mini, również z dżinsu od Balenciagi (7750 zł) oraz srebrne kolczyki koła. Agnieszka postawiła na prosty makijaż.