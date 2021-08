Ewa Minge błyszczy na ramówce TVP. Nie każdy odważyłby się na taką kreację

Ewa Minge to jedna z najbardziej barwnych postaci polskiego show-biznesu. Gwiazda uwielbia się wyróżniać. Chętnie wybiera ekstrawaganckie stroje. Ramówka to idealna okazja, by się naprawdę wystroić. Zwłaszcza że projektantka jest jedną z twarzy stacji TVP Kobieta.