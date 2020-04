Agnieszka Woźniak-Starak świętowała urodziny. Urządziła "imprezę"

Impreza urodzinowa Agnieszki Woźniak-Starak , jak sama to pokazała, odbyła się za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Solenizantka połączyła się z przyjaciółmi, którzy musieli jej też w taki sposób składać życzenia. Z InstaStory wiemy, że dostała piękne kwiaty – jeden z kilku bukietów wysłał jej zespół Watchout Studio, czyli firmy producenckiej jej zmarłego męża. "Mimo wszystko to był bardzo miły dzień. Dziękuję za wszystkie życzenia" – napisała.

"Dla mnie te święta będą bardzo trudne, nie tylko dlatego, że jest kwarantanna, bo akurat do kwarantanny zdążyłam się przyzwyczaić. Ja moją przechodzę od ośmiu miesięcy mniej więcej. Będą trudne nie tylko dlatego, że jak wielu z was nie spotkam się dzisiaj z moimi rodzicami, ale przede wszystkim dlatego, że nie ma Piotra. I nie mówię tego po to, żebyście mi współczuli, bo ja naprawdę daję radę. Na każdym kroku szukam powodów do uśmiechu i udaje się je znaleźć" – zapewniła. Prosiła też, by doceniać obecność bliskich.