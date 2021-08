Akcesoria łazienkowe – co powinno się znaleźć w Twojej łazience?

Automatyczna bateria łazienkowa

Aby Twoja łazienka stała się funkcjonalna zastosuj automatyczną baterię wyposażoną w czujnik ruchu. Dzięki temu każde przesunięcie ręki pod jej powierzchnią uruchomi przepływ wody. Pozwoli Ci to na zminimalizowanie ilości zabrudzeń na powierzchni baterii oraz wpłynie pozytywnie na ilość zużywanej wody. Mimo tego, że nowoczesna automatyczna bateria to nieco większy wydatek niż ta klasyczna, to jednak zastanów się nad takim rozwiązaniem do swojej łazienki.