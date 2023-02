Akcja regeneracja: odżywianie i odbudowa skóry na zimę z marką Sesderma

Zmarszczki? Żegnajcie!

Jesień i zima to doskonały moment na włączenie do pielęgnacji retinolu. Sesderma Reti Age to linia dermokosmetyków przeciwstarzeniowych, których formuła oparta jest na trzech formach tej substancji. Jest bezwzględna dla zmarszczek, linii mimicznych i przebarwień. Świetnie wpływa też na poprawę elastyczności - kosmetyki te aktywują fibroblasty skóry, co wyraźnie zwiększa produkcję kolagenu. W naskórku retinoidy stymulują proliferację keranocytów – wpływa to na poprawę złuszczania, tekstury i kolorytu skóry. Siła przeciwstarzeniowa jest wzmocniona działaniem innych składników, takich jak kwas hialuronowy i czynniki wzrostu, które działają synergicznie z trzema formami retinolu. Dzięki temu systemowi jest bardzo dobrze tolerowany przez skóry, nawet o większej wrażliwości i reaktywności.