Aktor znany z "Plebanii" potrzebuje wsparcia, aby wygrać z nowotworem

- "M jak miłość", "Ranczo", "Ojciec Mateusz", "Alternatywy 4" czy "Plebania" to jedne z najbardziej rozpoznawalnych seriali w Polsce. W każdym z nich, jak i wielu innych, można było oglądać mojego męża - Stanisława Pąka. Przez lata pracował w teatrze i grał jako aktor drugoplanowy w filmach takich jak "Pitbull", "Karate po polsku" czy "Miś" – napisała żona aktora.

Kilka lat nierównej walki z chorobą

Specjalistyczna terapia jest jedyną szansą dla aktora

Jedna z ostatnich szans na pokonanie choroby i powrót do wykonywania zawodu jest dla aktora terapia w Ośrodku Medycyny Zintegrowanej Holistic Vital doktora Andrzeja Więckowskiego w Wągrowcu.

- Jest to chyba jedyne miejsce w kraju, gdzie oprócz elementów medycyny klasycznej stosowane są też inne metody sprawdzone w różnych częściach świata- napisał na stronie zrzutki aktor.

Terapia kosztuje ok. 25 tys. złotych. – Jest to kwota nieosiągalna dla mnie i mojej rodziny, dlatego zwracam się z prośbą o wsparcie – czytamy na stronach zrzutki.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!