Aktorstwo to moja pasja – na imprezy mam jeszcze czas. Rozmowa z Zuzanną Mikołajczyk

To dość zabawna sytuacja, bo byłam akurat na zupełnie innym castingu. Kiedy na korytarzu ćwiczyłam teksty, podeszła do mnie pani Ewa Brodzka i spytała, czy jestem aktorką. Odpowiedziałam, że nie, że mam 17 lat, a film to moja pasja i bardzo mnie cieszy, jeżeli mogę brać udział w nagraniach. Pani Ewa zapytała, czy chciałabym zostać aktorką. Zastanowiłam się chwilę i pomyślałam, że przecież po coś tu jestem. Odpowiedziałam, że chciałabym i później pani Ewa powiedziała mi, że poszukuje młodych dziewczyn do serialu i że organizuje zdjęcia próbne do serialu "Powrót", po czym zaprosiła mnie na zdjęcia próbne. Potem dostałam informację i wytyczne dotyczące castingu. Pamiętam, że przyjechałem na pierwszy etap, zagrałam tam dwie sceny i dopiero po paru miesiącach dowiedziałam się, że przeszłam do drugiego etapu, gdzie już spotkałam się z Magdaleną Walach – to było dla mnie niezwykłe doświadczenie. Oglądałam ją w telewizji jako dziecko! Spotkanie takiej osoby "face to face" to było coś niesamowitego, takie marzenie z dzieciństwa. Często mówi się, że dziecięce marzenia się nie spełniają, ale to nieprawda. Jeżeli czegoś się bardzo pragnie, to warto do tego dążyć.