Aleksandra Domańska skrytykowała Owsiaka. Chodzi o wypowiedź na temat aborcji

Wśród postulatów Strajku Kobiet znajduje się żądanie dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży (a także m.in. utrzymania standardów opieki okołoporodowej, dofinansowania in vitro, badań prenatalnych najnowszej generacji, dostępu do nowoczesnej bezpłatnej antykoncepcji i zabiegów sterylizacji czy rzetelnej edukacji seksualnej).