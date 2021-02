Minister Czarnek ostro skrytykował uczestniczki Strajku Kobiet

Przemysław Czarnek w weekend niespodziewanie pojawił się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jeszcze bardziej zaskakujące dla wielu wykładowców i studentów KUL było to, co minister edukacji i nauki powiedział podczas swojego wystąpienia. Było naprawdę ostro. Przemysław Czarnek nawiązywał do protestów i Strajku Kobiet.

Ostre słowa ministra na KUL-u

- Jeśli celem nauki nie jest poszukiwanie prawdy, to nauka nauką nie jest, jest zwykłym hołdowaniem głupocie i to hołdowanie głupocie widzimy dzisiaj w wielu miejscach na polskich uczelniach, niestety tylko dlatego, że wyrzuca się kryterium prawdy jako cel, do którego nauka ma zmierzać - grzmiał kontrowersyjny minister - Wtedy lepiej, żeby jej w ogóle nie było, bo ona szkodzi człowiekowi, a nauka jest dla człowiek - mówił Przemysław Czarnek, który w swoim wystąpieniu odniósł się do Strajku Kobiet.