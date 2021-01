Aleksandra Dulkiewicz opowiada o emocjach po decyzjach rządu

Gościem programu "Newsroom" WP była prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Została zapytana o to, co wydarzy się w najbliższym czasie po protestach i wywołanej "wojnie" przez rząd - w nawiązaniu do wypowiedzi Marty Lempart. "Myślę, że większość kart w talii mają ci, którzy biorą pełną odpowiedzialność za rządzenie nami. To oni podejmują te decyzje" - odpowiedziała. Prezydent Dulkiewicz przypomniała o emocjach, które pojawiły się po obu decyzjach. Stwierdziła, że opublikowany wyrok TK "to uderzenie w podstawową wartość, o którą przecież przez wiele pokoleń, jako Polki i Polacy walczyliśmy, czyli wolność wyboru".

