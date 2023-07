Aleksandra Klepaczka reprezentuje Polskę w Miss Supranational 2023. Co o niej wiemy?

Aleksandra reprezentowała nasz kraj w Miss World 2022, niestety nie dostała się do rozstrzygającej konkurs szóstki. Mimo to, uczestnictwo w tych konkursach stały się dla 23-letniej modelki drzwiami do świata show-biznesu. Obecnie jest uznawana za jedną z najpiękniejszych Polek. Pojawienie się w konkursie Miss World przyniosło jej międzynarodową rozpoznawalność.