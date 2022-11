Aleksandra Kwaśniewska zmaga się z chorobą. Oto jak sobie teraz radzi

Ujemne temperatury, deszcz ze śniegiem i wszechobecna szarość. Listopad nie należy do najlepszych miesięcy w roku, a wiele osób zmaga się przez bardzo zmienną pogodę z chorobami. Jedną z nich jest niestety Aleksandra Kwaśniewska, która właśnie poinformowała na swoim profilu na Instagramie, że ma problemy ze zdrowiem. Dziennikarka nie zdradziła jednak, co dokładnie jej dolega. Nie wiadomo, jaka to choroba.