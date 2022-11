Aleksandra Kwaśniewska chodzi w używanych ubraniach. "Nie przywiązuję wagi do mody"

Aleksandra Kwaśniewska powiedziała, co sądzi na temat świata mody

"Mam poczucie, że dziewczyny mnie obserwują, ale absolutnie nie czuję się tutaj żadnym wzorem do naśladowania, bo ja niespecjalnie przywiązuję do tego wagę. To nie jest jakaś materia, która jest mi najbliższa. Ani nie lubię chodzić na zakupy, ani nie śledzę trendów. W ogóle nie przywiązuję większej wagi do mody, uważam, że moda to jest sztuczny wymysł, który ma nakręcać konsumpcjonizm, a tak naprawdę możemy mieć parę rzeczy w szafie i nosić je w kółko" – stwierdziła Aleksandra Kwaśniewska w rozmowie z dziennikarką Jastrząb Post.