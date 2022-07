Aleksandra Żebrowska jest w 40. tygodniu ciąży. "Poproszę spicy food"

Ciąża bez upiększania

Aleksandra Żebrowska pokazuje na Instagramie dokładnie to, co przeżywa, oczekując na poród, bez oporów przyznając, co nie jest w tym czasie dla niej łatwe. Dzieli się swoimi przemyśleniami i problemami z innymi kobietami - czy to opuchnięte usta, czy "kurczące się" buty.