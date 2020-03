Aleksandra Żebrowska ma 6 sióstr. Opublikowała rodzinne zdjęcie

Aleksandra Żebrowska na swoim profilu na Instagramie opublikowała rodzinne zdjęcie. Pozuje na nim z sześcioma siostrami, babcią i mamą.

"Podobno kiedy miałam trzy lata, mama zostawiała mi pokrojony chleb, jakieś warzywa, a ja robiłam z tego kanapki dla siebie i brata. Czułam frajdę, biorąc na siebie coraz większą odpowiedzialność, wręcz szczyciłam się tym, że wiem, co zrobić, żeby nasza najmłodsza siostra zasnęła albo przestała płakać" – mówiła. Teraz opublikowała zdjęcie ze wszystkimi siostrami na swoim profilu na Instagramie i życzyła obserwatorkom wszystkiego, co najlepsze z okazji Dnia Kobiet. Pojawiło się wiele komentarzy.

"To twoje siostry? A mama to która? Nie wierzę, że po urodzeniu 7 dzieci można tak cudownie wyglądać, że ciężko rozpoznać wśród córek" – zdziwiła się jedna z obserwatorek. " Skoro siła jest kobietą, to ile tej siły w waszej rodzinie" – dodała inna.