Alexandria Ocasio-Cortez przerwała milczenie. Ujawniła, że ​​jest ofiarą napaści seksualnej

Pobiegła do swojego biura i schowała się w łazience

Ocasio-Cortez ujawniła, że gdy na Kapitolu zaczęły się zamieszki, pobiegła do swojego biura i schowała się w łazience. Słysząc krzyki i walenie za drzwiami, pomyślała, że to może być koniec. Przeraziły ją słowa mężczyzny. Słyszała: "gdzie ona jest?". Na szczęście był to oficer policji Kapitolu. Powiedział jej, żeby opuściła budynek, ale nie został z nią. Kiedy ludzie wtargnęli do budynku, uciekła z biura i szukała schronienia u Katie Porter. Razem ukrywały się w przez wiele godzin.