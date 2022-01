Ależ oni są zakochani! Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski na romantycznych wakacjach

- Kiedy "miałam swoje fantastyczne pięć minut" w mediach, czyli kiedy tabloidy opisywały moje rozstanie z jego tatą, on rozumiał już bardzo dużo. I niestety, docierało do niego to, co o mnie wypisywano. A to bardzo oddziałuje na dziecko. Negatywnie - podkreśla w rozmowie z tym samym magazynem.