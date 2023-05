Ależ piękne sukienki na lato! Nie znajdziesz ich w galeriach

W naszym zestawieniu znajdziecie sukienki o wszystkich możliwych długościach: mini, midi, maksi. Bez problemu dobierzecie je do swoich preferencji. Są wśród nich modele, które sprawdzą się nie tylko podczas wakacyjnych wojaży, ale też ważnych uroczystości mających miejsce w upalne dni. Model Delia jest świetnym przykładem takiej sukienki. Ma długość maksi, jest wykończona falbanami zarówno u dołu, jak i przy dekolcie, co dodaje jej romantycznego szyku. Całość dopełnia asymetryczny krój z dużym rozporkiem. Wystarczy dobrać do niej sandałki na obcasie i elegancki letni look gotowy! Z kolei model Iseline – koszulowa sukienka midi będzie idealna do biura. Kwiatowy wzór i połączenie letnich kolorów (różu i chabru) nadaje jej wakacyjny vibe, ale długi rękaw, kołnierzyk i długość do kolana świadczą o elegancji i wyczuciu stylu.