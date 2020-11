WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Alfabet pielęgnacji skóry. Kremy BB, CC i DD w walce z niedoskonałościami Kremy zawierające w nazwie tajemniczy akronim BB coraz częściej pojawiają się zarówno w sklepach, jak i na domowych półkach z kosmetykami. Ich właściwości sprawiają, że miłośniczki makijażu chętnie sięgają po nie zamiast tradycyjnego podkładu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Sprawisz, że skóra będzie wyglądać doskonale (Adobe Stock) Sukces kremów BB spowodował, że na rynku szybko pojawiły się kremy CC i DD. Ich wszechstronność spodoba się szczególnie osobom, które rano nie mają czasu na nakładanie kolejnych warstw balsamów i kremów. BB, czyli maska na niedoskonałości BB to skrót od beauty balsam lub blemish balsam, czyli najogólniej mówiąc jest to krem maskujący i zwalczający niedoskonałości. Zawiera w sobie mieszankę preparatów nawilżających, ochronnych i wyrównujących koloryt skóry, chroni również przed negatywnym działaniem promieni UV. Choć sam w sobie jest kremem kompletnym i nie trzeba uzupełniać go innymi kosmetykami, to z powodzeniem może stać się bazą pod makijaż. Wystarczy rano nałożyć preparat BB na twarz, a następnie przykryć go fluidem, korektorem czy pudrem. Przy wyborze kremu musisz pamiętać o dobraniu go do rodzaju swojej cery, by zapewnić jak najlepszy efekt. Zawarte w nich składniki odżywcze i witaminy nie tylko maskują niedoskonałości, ale sprawiają również, że skóra staje się gładka i jednolita. Oczywiście nie oznacza to, że nie musisz stosować żadnych innych kosmetyków. Przy stosowaniu kremu BB musisz pamiętać o regularnym, wieloetapowym oczyszczaniu skóry przy pomocy olejku, toniku lub płynu micelarnego. CC w walce z podrażnieniami O ile krem BB jest bardziej uniwersalny, to ten ze skrótem CC jest już przeznaczony do konkretnych potrzeb cery. To akronim od Color and Care, czyli połączenie pielęgnacyjnego charakteru z możliwościami podkładu i korektora na niedoskonałości. Działanie łagodzące CC jest o wiele mocniejsze, więc przeznaczony jest głównie dla kobiet z kłopotliwą cerą trądzikową. Dzięki składnikom kojącym podrażnienia i przeciwzapalnym, krem ten docenią również posiadaczki skóry wrażliwej. Ich główną zaletą w tym przypadku jest to, że nie obciążamy skóry kilkoma warstwami kosmetyków i makijażu, wszystko znajdziemy w jednej tubce. Shutterstock Zadbaj o pielęgnację skóry twarzy (Shutterstock) Można się spotkać z opinią, że kosmetyki CC nie są dobre dla osób ze skórą skłonną do przetłuszczania, gdyż nie posiadają substancji matujących. Jednak obecnie na rynku znajdziemy wiele kremów o charakterze normalizującym, które sprawdzają się zarówno w przypadku cery wrażliwej, jak i przetłuszczającej się. Warto więc uważnie wczytać się w skład kosmetyków przed zakupem. Krem DD na zmarszczki Kremy DD to formuła stworzona dla kobiet dojrzałych. Poza udoskonaloną formułą poprzednich tego typu kosmetyków, ten zawiera również składniki odmładzające i rozświetlające skórę. Jego właściwości liftingujące zwalczają oznaki starzenia się skóry i spłycają zmarszczki. To idealne rozwiązanie dla kobiet, których skóra potrzebuje silnego odżywienia i zamaskowania niedoskonałości. Rozświetlenie twarzy i ujednolicenie jej kolorytu odejmie twarzy kilka lat. Kremy BB, CC i DD łatwo dopasować do naturalnego odcienia skóry. Te wielozadaniowe kosmetyki znalazły uznanie w Azji i coraz chętniej są stosowane również w Polsce. Choć pierwotna formuła powstała ponad pięćdziesiąt lat temu, to dopiero w ostatnich latach można zaobserwować wyraźny boom na kosmetyki typu BB i pochodne.