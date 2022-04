Alicja Majewska nie mogła osobiście odebrać nagrody. Wiemy, z jakiego powodu

- Taki czas jest teraz, że radosne momenty przytłacza to, co się dzieje i to tak blisko. Impreza też została zdominowana przez ten akcent. Można powiedzieć, że gwiazdą tego wieczoru był prezydent Ukrainy ze swoim mocnym przemówieniem, który zawsze przekazując to, co ma do przekazania, robi ogromne wrażenie - stwierdziła piosenkarka.