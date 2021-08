Alicja Ruchała kilka lat temu podbijała polski show-biznes. Co porabia teraz?

Historia Alicji Ruchały udowania, że dzięki ciężkiej pracy można spełnić nawet najbardziej śmiałe marzenia. Pochodząca ze Świdnika koło Tęgoborzy blondynka od zawsze marzyła o światowych wybiegach. W realizacji planów pomogła jej starsza siostra, Elżbieta. To ona wpadła na pomysł, by wysłać zdjęcie Alicji do agencji modelek. Potem sprawy potoczyły się błyskawicznie - obok urody świdniczanki trudno było przejść obojętnie.