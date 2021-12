Alicja Tysiąc nie żyje. Przegrała walkę z koronawirusem

Po porodzie stan zdrowia pani Alicji pogorszył się - w prawym oku doszło do wylewu krwi i uszkodzeń. Działaczka postanowiła zawalczyć o sprawiedliwość. Jej batalia trwała latami - na właściwe orzeczenie Tysiąc musiała czekać aż do 2007 roku, kiedy zwróciła się o pomoc do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.