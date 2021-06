Alicja Tysiąc wkrótce nie będzie mogła samodzielnie funkcjonować. Apeluje o pomoc

O Alicji Tysiąc zrobiło się głośno 20 lat temu. Zdesperowana matki dwójki małych dzieci chciała wyegzekwować prawo do usunięcia trzeciej ciąży z powodów zdrowotnych. Kobiecie odmówiono zabiegu i spełniły się najgorsze oczekiwania - w trakcie porodu doszło do wzrostu ciśnienia tętniczego i wylewu krwi do plamki żółtej. Kobieta prawie całkowicie straciła wzrok.