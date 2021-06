Dorota Naruszewicz na początku marca podała, że się rozwiodła. Teraz opowiedziała o stosunkach z byłym mężem, milionerem

Utrzymują przyjazne stosunki

Dorota Naruszewicz przez lata wychowywała z mężem dwie córki: Ninę i Nellę. To właśnie dla ich dobra wciąż utrzymuje przyjazne stosunki z byłym partnerem. "Rzeczywiście, udało nam się, mamy dobre stosunki. Zależało nam na tym, żeby je utrzymać ze względu na nasze dzieci. Dla nich do końca życie będziemy przecież mamą i tatą. I chciałabym, żeby dziewczynki miały jak najlepsze relacje ze swoim tatą. Jedna z córek w tym roku wchodzi w pełnoletniość, druga ma 15 lat. To trudny wiek" - wyznała aktorka w rozmowie z dziennikarzami "Dobrego Tygodnia".