Amerykanka w Polsce ma pytanie do mężczyzn. "Skąd to się bierze?"

Właśnie tak było w przypadku pewnej Amerykanki, która mieszkała w różnych krajach, m.in. we Francji, a następnie przeprowadziła się do Polski. Niezmiernie zdziwiło ją, że polscy mężczyźni... otwierają drzwi kobietom. W innych państwach ten gest jest już rzadkością.

To, co najbardziej zaskoczyło Charlotte, to fakt, że nawet gdy sama próbowała otworzyć drzwi przed mężczyzną, ci nie chcieli przez nie przejść, tylko przepuszczali ją przodem. Jak mówiła, była to dla niej całkowita nowość. Amerykanka spędziła w Polsce kilka miesięcy i podczas tego czasu wielokrotnie spotykała się z podobnym zachowaniem. "Doceniam to, naprawdę" – dodała – "ale skąd to w ogóle się bierze? Gdzie oni się tego uczą?"