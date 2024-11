Amerykanki obkleiły grób aktywistki. Ważny gest po wyborach

Amerykanki zawdzięczają jej bardzo wiele. W końcu to właśnie między innymi dzięki niej mogą dziś głosować w wyborach. Choć prawo to zostało im przyznane dopiero w 1920 r. Susan B. Anthony walczyła o to już wiele lat wcześniej. Nic dziwnego, że kobiety postanowiły uhonorować ją podczas ostatnich wyborów prezydenckich.