Nowa "druga dama" USA przejdzie do historii. Pierwszy taki przypadek

Odkąd Donald Trump ogłosił światu, że to J.D. Vance obejmie stanowisko wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, Usha Vance w pełni wspierała męża w walce o głosy Amerykanów. Towarzyszyła mu w wielu podróżach, angażowała się w różnego rodzaju akcje charytatywne i dla niego zawiesiła dotychczasową karierę zawodową.

Mając na koncie dyplomy jednych z najlepszych szkół na świecie, postanowiła zdawać do Yale Law School, gdzie na jednej z grup dyskusyjnych poznała swojego przyszłego męża, J.D. Vance'a.

Warto dodać, że przed laty Usha Vance należała do partii demokratycznej. Obecnie nie wypowiada się na tematy polityczne. Podkreśla jednak, że bardzo wspiera męża. On z kolei słynie z niezwykle konserwatywnego podejścia, m.in. do aborcji lub związków jednopłciowych.