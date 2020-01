WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Anastazja Pazura pojawiła się u boku taty na premierze filmu "Psy 3". Mało kto wie, czym się zajmuje Edyta i Cezary Pazurowie pojawili się na premierze filmu "Psy 3. W imię zasad". Co ciekawe, choć na czerwonym dywanie aktorowi towarzyszyła żona, podczas wydarzenia obecna była również jego najstarsza córka Anastazja Pazura. Anastazja Pazura wspierała tatę podczas premiery filmu "Psy 3. W imię zasad" (ONS/East News) Cezary i Edyta Pazurowie uświetnili swoją obecnością premierę filmu "Psy 3. W imię zasad", która miała miejsce we wtorek 14 stycznia. Aktor wciela się w rolę Waldemara Morawca "Nowego". Choć wydawało się, że to Edyta Pazura skradnie show – wystarczy spojrzeć na jej nietuzinkową kreację – czujnym fotoreporterom nie umknęła obecność Anastazji Pazury. Cezary Pazura pojawił się z córką Anastazją Pazurą Cezary Pazura jest ojcem czwórki dzieci. Amelia, Antoni i Rita to owoce związku z jego trzecią żoną, Edytą Pazurą. Niewiele osób wie, że aktor ma również córkę z pierwszego małżeństwa – Anastazję. Matką 30-latki jest pierwsza żona aktora, Żaneta. Kobieta była uzależniona od alkoholu. Gdy Anastazja miała 4 lata, jej matka wyszła z domu i już nie wróciła. Pazura miał wtedy przechodzić poważne załamanie, jednak dzięki pomocy przyjaciół i bliskich osób udało mu się stanąć na nogi. Dziś Anastazja wspiera tatę – była przy nim podczas premiery jego najnowszego filmu. Sama również jest aktorką. Anastazja Pazura ukończyła Warszawską Szkołę Filmową – mogliśmy ją oglądać na małym ekranie w serialach "Barwy szczęścia" czy "Na dobre i na złe". Aktorstwo nie jest jednak jej jedyną pasją. Swój talent prezentuje na Instagramie. To tam 30-latka pokazuje swoje prace – jest utalentowaną graficzką i rysowniczką, zajmuje się również rękodziełem. Pod jedną z jej grafik można nawet znaleźć komentarz dumnego taty. "Zdolna jesteś niesłychanie, córcia" – napisał przy fotografii Pazura.