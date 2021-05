Andrzej Piaseczny dokonał coming outu. Damięcka wymownie skomentowała

- Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem - wyznał Piaseczny w radiowej audycji. - Piosenka "Miłość" jest w zasadzie odważną piosenką. Znaczy "odważną"... co to za odwaga, na świecie to są normalne rzeczy, a w Polsce jeszcze nie do końca. W każdym razie mówię o tym, pisząc i śpiewając tę piosenką, że każdy rodzaj miłości jest bardzo ważny i dobry. I że nie wolno nikogo wykluczać - podkreślił wokalista.