Materiały Prasowe 02-03-2020 (17:01) Aneta Kręglicka ambasadorką marki Yoskine YOSKINE ROZPOCZYNA WSPÓŁPRACĘ Z ANETĄ KRĘGLICKĄ. WIZERUNEK POLSKIEJ MODELKI UŚWIETNI KAMPANIĘ PROMOCYJNĄ KOSMETYKÓW TEJ MARKI. Aneta Kręglicka, której nazwisko świat poznał dzięki tytułu Miss World, jest polską modelką, fotomodelką oraz businesswoman. Zjawiskowa uroda w tym przypadku nie przeszkodziła w osobistym sukcesie biznesowym. Indywidualizm, niezależność i dążenie do perfekcji pozwoliły na pójście swoją ścieżką życiową. Jako osoba kierująca własnymi firmami dwukrotnie znalazła się w gronie najbogatszych Polaków show-biznesu według „Forbesa". Wizerunek marki Yoskine doskonale współgra z tak wyrazistą osobowością – mówi Dorota Dobrzycka, dyrektor marketingu firmy będącej właścicielem marki – Aneta Kręglicka jest kobietą o silnym charakterze, z pasją do działania, niebywale angażującą się w to, co robi. Czuję, że to będzie nieprzeciętna współpraca. Przed nami ważny okres w rozwoju marki. Ambasadorka Yoskine będzie wspierać markę swoim wizerunkiem we wszystkich przedsięwzięciach. Promocja kosmetyków Yoskine z udziałem Anety Kręglickiej obejmie telewizję, prasę, internet. Spoty reklamowe pojawią się w największych kanałach telewizyjnych. W planie jest intensywna kampania reklamowa w luksusowych magazynach kobiecych, m.in. Vogue, Twój Styl. Planowane są też działania w internecie oraz aktywności PR. Kampania obejmie m.in. linie Yoskine Imperial (najbardziej ekskluzywna linia w portfolio Yoskine ze składnikami zaczerpniętymi z japońskiego cesarskiego dworu), Yoskine Okinawa Green Caviar (z algą Umibudo zwaną „zielonym kawiorem" z wyspy Okinawa), Yoskine Tsubaki Slim Body (linia do pielęgnacji ciała z drogocennym olejem Tsubaki), a także lansowane nowości. Pierwsza odsłona kampanii nastąpi już w lutym. Współpraca ambasadorska z Anetą Kręglicką ma podkreślić prestiż marki Yoskine, zwłaszcza teraz, po premierze semi-selektywnej linii Yoskine Imperial. Projekt ma także budować świadomość i wzmacniać wizerunek marki jako kosmetyków dla kobiet aktywnych i wymagających, dbających o harmonię w życiu i przykładających wagę do swoich wyborów. Idealnie wpisuje się to w słowa samej Anety Kręglickiej, która mówi, że „to czas w jej życiu, by przeznaczyć więcej uwagi sobie, relacjom oraz zadbać o siebie, o swoje zdrowie i o właściwe proporcje, pewien balans w życiu". Materiały prasowe YOSKINE to kosmetyki pielęgnacyjne z półki premium. Wyróżnia je znakomita jakość, doskonałe, zaawansowane technologicznie składniki, niepowtarzalne receptury, wyjątkowe konsystencje i piękne wzornictwo opakowań. Są tworzone we współpracy z laboratoriami japońskiej firmy-matki Rohto Pharmaceuticals. W kosmetykach Yoskine zastosowano innowacyjną, japońską TECHNOLOGIĘ IN-YO (IN'DETOX & YO'ACTIVE), która oczyszcza komórki skóry z toksyn i przywraca im równowagę. Oczyszczone komórki lepiej wchłaniają składniki aktywne, co sprawia, że kosmetyki działają nawet dwa razy skuteczniej i zapewniają intensywny efekt odmładzający. Japońska technologia IN-YO nawiązuje do filozofii Yin-Yang - dwóch równoważących się sił, zapewniających stały przepływ energii i harmonię w naturze. Kosmetyki Yoskine można dostać w najlepszych drogeriach i perfumeriach, w jej portfolio są m.in. linie kosmetyków na wyłączność dla ekskluzywnych perfumerii Douglas (YOSKINE Imperial, YOSKINE Moon Wakai, YOSKINE Matcha D-Stress). Yoskine to marka łącząca nowoczesność i racjonalność (design + japońskie składniki) z duchowością (równowaga i harmonia). Jej kosmetyki mają być nie tylko skuteczne, ale też sprawiać ogromną przyjemność.