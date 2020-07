Aneta Zając pozuje w kostiumie kąpielowym. Wzbudza emocje wśród fanów

Aneta Zając zdecydowała się na wypoczynek w Polsce. Wybrała się do SPA, do jednego z hoteli na Mazurach. W sieci opublikowała zdjęcie z jacuzzi. Pozuje w stroju kąpielowym.

Aneta Zając już od jakiegoś czasu zachwyca doskonałą sylwetką. To efekt diety i ćwiczeń. Aktorka odkąd przeszła metamorfozę, z przyjemnością dzieli się zdjęciami z życia prywatnego na swoim Instagramie. Ostatnio opublikowała jedno w kostiumie kąpielowym. Obserwatorzy napisali pod jej postem, że jest piękną i niesamowitą kobietą. Znaleźli się też tacy, którzy wypominali jej wcześniejszą wagę. "Mam cichą nadzieję, że te hejterki od Twojej dawnej figury patrzą na Ciebie i z zazdrości zagryzają czekoladę" – napisała w obronie aktorki jedna z fanek.

Strój, który wybrała Aneta Zając to model jednoczęściowy. Gwiazda postawiła na wygodę podczas kąpieli w basenie i odpoczynku w jacuzzi. Jej wybór do różnokolorowy deseń. Plecy są mocno wycięte. Ten strój kąpielowy można z powodzeniem nosić do jeansowych szortów.