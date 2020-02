Aneta Zając w czarnej peruce. Internauci wolą ją w tym wydaniu

Aneta Zając przeszła ostatnio sporą metamorfozę i wygląda na to, że nie zamierza na tym przestać. Schudła już ponad 10 kg, a także zmieniła fryzurę. Teraz po raz kolejny zaskoczyła internautów.

Aneta Zając udostępniła na instagramowym profilu selfie. Jednak nie jest to zwykłe zdjęcia. Aktorka zaprezentowała się fanom w czarnej peruce. Zmiana wywoła duże wrażenie. Trzeba przyznać, że prezentuje się w niej znakomicie, o czym świadczą entuzjastyczne komentarze pod zdjęciem. Niektórzy nawet uważają, że w bobie z grzywką wygląda lepiej niż w naturalnych włosach. "No no. Coraz to lepiej", "Anetko, piękna brunetka z błękitnymi oczami", "Ojej, powiedziałabym, że znacznie lepiej" - czytamy.