Angelina Jolie uprzykrza życie sąsiadom. Mieszkańcy Los Feliz mają jej dość

W 2006 roku Angelina Jolie i Brad Pitt zostali rodzicami Shiloh, a dwa lata później bliźniąt Vivienne i Knoxa. Para ma także troje adoptowanych dzieci. Po rozwodzie to właśnie aktorka przejęła opiekę nad ich liczną gromadką.

Jak donosi magazyn "The Globe", sąsiedzi nie mogą znieść hałasu, który dochodzi z domu aktorki. Rodzina mieszka na dwumiejscowej działce z olbrzymim domem.

"Hałas jest nie do zniesienia i niesie się po okolicy. Krzyki, śmiech i dobra zabawa są w mniemaniu sąsiadów niegrzeczne i bezmyślne. Najgorsza jest sama Angi, bo zachęca dzieci do całkowitej swobody i sama nie daje im najlepszego przykładu" – powiedział dziennikarzom "The Globe" anonimowy informator.