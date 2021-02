Ania Wendzikowska poczuła już wiosnę. Gołe nogi i sandałki

Anna Wendzikowska to aktorka, dziennikarka, prezenterka telewizyjna i miłośniczka mediów społecznościowych. Na swoim profilu w serwisie Instagram gwiazda regularnie chwali się zarówno momentami z życia zawodowego, jak i prywatnego. Ostatnie zdjęcie, jakim Wendzikowska podzieliła się z fanami, zostało zrobione na planie zdjęciowym "Dzień Dobry TVN". Kreacja, którą ma na sobie celebrytka, po prostu zachwyciła jej fanów. Niektórzy z nich postanowili się nieco żartobliwie odnieść do "wiosennego" obuwia, jakie wybrała prezenterka - sandałek. Jednak zdecydowana większość obserwujących pochwaliła stylizację celebrytki. "Jak zawsze piękne opowieści pięknej kobiety. Fantastyczne połączenie. Cudownie wyglądasz", "Pani w różowym kolorze bardzo ładnie. Każdej kobiecie jest bardzo ładnie w różowym. Miłego weekendu Pani życzę" czy "Petarda ! Oglądałem w tv i nie mogłem się napatrzeć" - to zaledwie kilka z pochlebnych komentarzy z lawiny komplementów pod zdjęciem prezenterki.