Styl skandynawski odchodzi do lamusa. Teraz gorącym trendem jest japandi

Choć styl skandynawski jest neutralny, sporo w nim uniwersalnych rozwiązań i nie wymaga dużych nakładów finansowych, zdążył już nieco spowszednieć. Nie trzeba jednak dokonywać rewolucji, by nieco go odświeżyć, uzupełnić o wyjątkowe dodatki i sprawić, że wnętrze nabierze innego, z pewnością bardziej oryginalnego, charakteru.

Japandi - mieszkanka dwóch stylów

Bowiem japandi to nic innego jak mieszkanka z ducha skandynawskiego umiłowania do prostoty i porządku z miłością do natury. Surowe drewno, czysta bawełna, rattan, bambus, wełna oraz kolory ziemi to cechy charakterystyczne tego stylu.