Anita Lipnicka i John Porter powracają. Kiedyś zdecydowali się na nagą sesję

Anita Lipnicka przygotowała niespodziankę dla swoich fanów. W duchu nostalgicznych doznań postanowiła ponownie połączyć siły z Johnem Porterem i wyruszyć w przyszłym roku w trasę koncertową. Warto przypomnieć, że mężczyzna był dla niej nie tylko głosem do duetu, ale i partnerem życiowym. Radosne wieści przekazała za pośrednictwem Instagrama.

Lipnicka i Porter wyruszają w trasę koncertową

"Rok temu, z okazji swoich 20. urodzin, 'Nieprzyzwoite Piosenki" zostały wydane w formie winylowej. Usłyszeliśmy wtedy od Was tyle ciepłych słów, wzruszających historii związanych z naszą muzyką, że postanowiliśmy raz jeszcze stanąć razem na scenie, by uhonorować wspólną twórczość. To będzie wyjątkowe święto!" – czytamy w poście.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Trasa 'Kości miłości' ruszy w Polskę już w lutym 2025. Odwiedzimy z zespołem 10 największych miast i zagramy w przepięknych salach widowiskowych, dekorując je specjalnie stworzoną na ten projekt scenografią" – napisała na Instagramie Anita Lipnicka, ogłaszając wielki powrót uwielbianego duetu.

Historia miłości Anity Lipnickiej i Johna Portera

Połączyła ich miłość do muzyki. Jednak na początku myśleli, że do siebie nie pasują. Ona była piosenkarką popową, a on słynnym rockmanem. Ale gdy zaczęli razem śpiewać, narodziła się magia. Ta z kolei przeobraziła się z płomienne uczucie. Związek Anity Lipnickiej i Johna Portera wzbudzał kontrowersje ze względu na różnicę wieku. Zakochanych dzieliło aż 25 lat. Jeszcze więcej emocji wywołała okładka "Vivy!", do której para zapozowała nago. W 2006 roku na świat przyszedł owoc jej miłości – córka Pola.

Anita Lipnicka i John Porter na odważnej okładce © Viva! | Jacek Poremba

Lipnicka i Porter rozstali się po 12 latach związku. Do dziś pozostają przyjaciółmi.

– Z Anitą byliśmy razem 24 godziny na dobę: pracując, żyjąc, wychowując dziecko. Spaliliśmy się. Teraz mamy superkontakt i świetny układ, ale kiedy byliśmy w związku, przyszedł taki moment, że strasznie się męczyliśmy. Nie było w tym niczyjej winy, po prostu żyliśmy zbyt blisko siebie – powiedział muzyk w wywiadzie dla "Vivy!" z 2022 roku.

© Materiały WP

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!