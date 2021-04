Anita Werner cieszy się z sukcesu. Pochwaliła się zdjęciem z narzeczonym

W jednym z ostatnich wywiadów Anita Werner przyznała, że opiekuje się swoim schorowanym ojcem, który przeszedł aż trzy udary mózgu. To pierwsze tak osobiste wyznanie dziennikarki, która stroni od zbyt częstego wyjawiania informacji ze swojego życia. Gwiazda TVN na szczęście zawsze może liczyć na swojego ukochanego.

Wielka radość Anity Werner

Jak przyznała niedawno Werner, nareszcie czuje się w pełni szczęśliwa. Oprócz spełnienia w swoim wymarzonym zawodzie, dziennikarka odnalazła miłość u boku Michała Kołodziejczyka. Chociaż zakochani dość długo ukrywali łączące ich uczucie, jakiś czas temu oficjalnie potwierdzili, że są zaręczeni. Wygląda na to, że Werner żyje pełnią życia.

"Ależ radość! Nasza książka #mecztopretekst sprzedała się już w ponad 30 tysiącach egzemplarzy! I to jest naprawdę super wynik! Totalnie przerosło to nasze oczekiwania. Gdzieś tam na szutrowej drodze w środku Bośni i Hercegowiny nie spodziewaliśmy się w ogóle, że historie, które opiszemy, tak Wam się spodobają" - czytamy.

Werner podziękowała wszystkim zaangażowanym czytelnikom. Pod wpisem nie mogło zabraknąć także pozytywnych reakcji internautów: "Dziękuję za tę książkę", "To ja dziękuję za mega interesująca i nieprzewidywalna lekturę. Życzę sobie i Wam kolejnej części", "Gratulacje! Miło się na Was patrzy. Uśmiech wart miliony", "Trzymam kciuki za Pani szczęście, jest Pani piękną, inteligentną, mądrą kobietą".

