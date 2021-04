Była "domową boginią". Jak doszło do upadku Nigelli Lawson?

Do czerwca 2013 roku Nigella Lawson była jedną z najpopularniejszych telewizyjnych kucharek. Wiele lat zajęło jej kreowanie swojego wizerunku jako "domowej bogini" - jej przepisy cieszyły się powodzeniem, co było spowodowane niezwykłą charyzmą Nigelli. Jej życie osobiste zawsze było omawiane przez światowe media – informowano o sukcesach i porażkach.

Trudne drugie małżeństwo

We wrześniu 2003 roku Nigella wyszła za mąż za milionera (jego majątek szacowano na 100 mln funtów), który zostawił dla niej swoją poprzednią żonę. Przez kolejne lata Lawson rozpływała się na temat swojego drugiego małżeństwa i zapewniała o szczęściu. Jednak wszystko było tylko zasłoną dymną – drugi związek gwiazdy rozpadł się w czerwcu 2013 roku.

Na początku czerwca 2013 roku paparazzi wykonali kilka zdjęć Nigelli Lawson i jej męża Charlesa Saatchiego w jednej z londyńskich restauracji. Widać na nich, że między małżonkami doszło do gwałtownej sprzeczki, a milioner zacisnął ręce na szyi żony. Szokujące fotki dotarły do tabloidu "Sunday People" i szybko doszło do prawdziwego skandalu.