Tak wygląda grób księżnej Diany. Fani zaniepokojeni

Księżna Walii, Diana Spencer zginęła 31 sierpnia 1997 roku w tragicznym wypadku samochodowym. Do zdarzenia doszło w Paryżu, podczas gdy Diana i jej partner Dodi Al-Fayed wracali z hotelu Ritz Paris do apartamentu przy ulicy Arsène Houssaye. Para uciekała przed paparazzi. Partner i kierowca Diany zginęli na miejscu. Ona zmarła w szpitalu kilka godzin później. Osierociła dwójkę dzieci, księcia Williama i Harry’ego.

Życie Diany Spencer nie było usłane różami

Brytyjczycy nieustannie o niej pamiętają i interesują się stanem nagrobka Lady Di na terenie rodzinnej posiadłości Althorp. Co jakiś czas media obiegają zdjęcia grobu.

Zaniedbany nagrobek księżnej Diany

– Diana nie jest pochowana na terenie posiadłości swojej rodziny, jak zawsze było to mówione. Rodzina królewska chciała uniknąć sprofanowania grobu przez niektórych wielbicieli Diany i ukryła ciało w innym miejscu niż wszyscy myślą. (…) Została przekazana informacja, że Diana spoczywa w rodzinnym grobie w Althorp Park, gdzie trzeba było zapłacić koło 20 dolarów, żeby oddać hołd księżnej - powiedział Spencer.

Okazuje się jednak, że fani księżnej Diany nie mają powodów do zmartwień. Nawet gdyby miała spoczywać w Althorp. Rzecznik posiadłości jakiś czas temu wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że roślinność otaczająca grobowiec Diany jest sukcesywnie usuwana.

