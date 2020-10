Anita Werner w ramionach ukochanego. "Tak, jesteśmy szczęśliwi. Tak, jesteśmy dumni"

Anita Werner o swoim partnerze poinformowała opinię publiczną w 2019 roku. Pojawiła się w jego towarzystwie na rozdaniu TeleKamer. Ukochany dziennikarki to Michał Kołodziejczyk, ceniony dziennikarz sportowy. Zajmował stanowisko redaktora naczelnego działu sportowego w Wirtualnej Polsce. Obecnie jest dyrektorem stacji Canal+ Sport.

Anita Werner – związki

Zakochani właśnie pochwalili się swoim wspólnym projektem, książką "Mecz to pretekst . Futbol, wojna, polityka", która jest już dostępna w księgarniach. Jak poinformowała w mediach społecznościowych dziennikarka, książka czyta się rewelacyjnie, a wydawca zapowiedział dodruk.

Sukcesem Anita Werner podzieliła się ze swoimi fanami. Do postu dołączyła piękne zdjęcie, na którym przytula się do partnera, a on czule całuje ją w policzek.