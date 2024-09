Anita ze "SOPW" miała wypadek. "Twierdzi, że to moja wina"

Anita Szydłowska regularnie udziela się na Instagramie, gdzie dzieli się kadrami ze swojego życia prywatnego i zawodowego. We wtorek doszło do nieprzyjemnego incydentu z jej udziałem, o którym opowiedziała za pośrednictwem instastories.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!