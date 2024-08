Krzysztof ze "ŚOPW" już tak nie wygląda. Fani są zachwyceni

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, który cieszy się niesłabnącą popularnością. Uczestnicy poznają się dopiero na ślubnym kobiercu. Mają miesiąc, żeby zdecydować, czy ich relacja przetrwa czy też nie.

Krzysztof Żółtak był uczestnikiem dziewiątej edycji. Eksperci połączyli go z Magdaleną Białas. Początkowo ich relacja rozwijała się w dobrym kierunku, a widzowie bardzo im kibicowali. Krótko po zakończeniu emisji programu poinformowali, że postanowili się rozstać.

Krzysztof udziela się na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 30 tys. osób. Publikuje zarówno autorskie zdjęcia, jak i selfie. Jedno z nich przykuło szczególną uwagę fanów. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmienił fryzurę i widocznie schudł .

