Anita ze "ŚOPW" długo milczała. Wyszło, że żyli osobno

Program telewizyjny "Ślub od pierwszego wejrzenia" doprowadził do powstania wielu par, ale Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak wyróżniają się jako jedni z najbardziej lubianych uczestników.

Okazuje się jednak, że Anita i Adrian przechodzili przez okres separacji. Rodzina musiała stawić czoła nieobecności Adriana, co okazało się być wyzwaniem, zmuszając ich do adaptacji w nowych okolicznościach. To właśnie z tego powodu Anita wstrzymywała się od komunikowania o zmianach zachodzących w jej gospodarstwie domowym.