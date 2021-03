Anna Dereszowska o partnerze. "Tworzymy dość trudny związek"

Aktorka przeżyła kilka zawirowań w swoim życiu prywatnym. Przez wiele lat była w związku z aktorem Piotrem Grabowskim, z którym doczekała się 12-letniej córki Leny, a z obecnym partnerem Danielem Duniakiem ma 5-letniego syna Maksa. Dopiero teraz wydaje się, że Dereszowska jest w pełni szczęśliwa – życie z dala od blasku fleszy to potwierdza.

Szczere wyznanie aktorki

Choć Anna Dereszowska unika prywaty i wywiadów na temat życia osobistego, to od czasu do czasu uchyla rąbka tajemnicy. Chroni swoje dzieci przed wścibskimi obiektywami paparazzi, dzięki czemu jej pociechy mogą spokojnie przeżywać dzieciństwo. Swego czasu głośno było o jej burzliwym związku z Piotrem Grabowskim, a ich rozstanie wywołało niemałe poruszenie. Obydwoje nie komentowali rewelacji, nie chcąc mieszać w to wspólnej córki.